【モデルプレス＝2026/03/18】公開延期となっていた、中島哲也監督の新作映画「時には懺悔を」の公開日が8月28日に決定。あわせて、特報映像とメインビジュアルが解禁された。【写真】西島秀俊が怪我負った映画 大胆アクションシーン◆「時には懺悔を」特報映像・メインビジュアル解禁今回初解禁となる特報映像は、心電図モニターのビープ音が鳴る中、懸命に生きようとする小さな命から始まる。一転、憔悴しきった主人公、佐竹（西