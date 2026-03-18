「44歳のアイドル」として活動するまりえさんが、2026年3月16日にXを更新。近影を公開し、SNSで驚きの声が広がっている。アイドル活動17周年まりえさんは3月15日、アイドル活動17周年を記念するライブを行った。翌16日のXでは、ヘアメイクや衣装をアイドルらしく決めた写真を公開。ツインテールにリボンをつけたかわいらしい髪型で、頬杖をつくようなポーズを取っている。まりえさんは「6/27でもうすぐ45歳...」とつづった。Xユー