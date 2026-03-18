意識したいタンパク質の摂取量と考え方 健康を保つための食事バランスとして、理想的なタンパク質の摂取比率は食事全体の約30%といわれています。これは、多くの人の摂取量のおよそ2倍。つまり、無意識のうちにタンパク質が不足した状態で生活している人が多いというわけです。 厚生労働省の「日本人の食事摂取基準（2025年版）」では、タンパク質の1日あたりの推奨量が年齢や性別ごとに定められています。男性は18歳以上で6