プロとアマのミスショットは具体的に何が違う！？ プロとアマのミスショットは異なる あなたは、ミスショットに2通りあることをご存知ですか? 「ミスショットはミスショットでしょう。ミスショットに2種類あるなんて、言っていることがよくわからないな」 もし、あなたがそう思ったのなら、それを改め、これからはミスショットには2通りあると考えましょう。 ます&#