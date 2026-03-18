外反母趾を3秒で改善するすごい方法 外反母趾は骨が曲がってしまっているわけではないので、重心をかける位置を変えるだけで改善できるのです。その場で変化を実感できるのでぜひやってみてください。 まずは、ひざが内側に入っていないかチェック 鏡の前に立ち、足を一歩踏み出そうとした際の軸足を確認します。ももの付け根からひざにかけての線と、ひざからつま先にかけての線が一直線になるかどうかをチェックしましょう。