北九州市若松区の小学校で高さ3メートルの木が倒れ、小学1年生の男子児童がケガをしました。幹の部分が腐っていたことが原因だということです。 北九州市教育委員会から提供された現場の写真です。根元から折れた木が地面に倒れ、いくつもの枝が折れています。■吉原美樹記者「小学校の敷地内には、根元がむき出しとなった木が1本確認できます。その周辺にはコーンが置かれ、近づくことはできなくなっています。」