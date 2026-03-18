今日18日(水)は前線や低気圧に伴う雨雲が次第に広がります。夜は西日本の太平洋側を中心に雨脚が強まり、激しい雨や雷雨になる所もあるでしょう。活発な雨雲西から近づく今日18日(水)は、前線を伴った低気圧が西から近づきます。九州や中国、四国は、午前中から雨の範囲が広がってきて、昼過ぎには近畿も次第に雨が降るでしょう。夜は太平洋側を中心に雨雲や雷雲が発達しやすくなります。落雷や、急に強まる雨に注意が必要です。