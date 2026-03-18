イランがラリジャニ氏の死亡を確認、要人不在で戦争長期化との見方も イラン最高安全保障委員会（SNSC）はラリジャニ事務局長と息子の死亡を確認したとイ‌ランのタスニム通信が報じた。 米国のイラン攻撃によるラリジャニ氏の死は、最高指導者アリ・ハメネイ師以来、最高位クラスの要人となるためイランにとって大打撃となる。ラリジャニ氏以外でイラン国内に体制を維持するために必要な制度的知識や信頼、政治的理解