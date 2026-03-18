テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが衣装ショットを投稿した。「レースが華やかなブラウスピンクのサテンスカートはハリ感がお上品な、この時期ぴったりな桜色のスカートでした明日も宜しくお願いたします！」とつづり、白のトップスに桜色のスカートを合わせた春らしい姿を１８日までに自身のインスタグラムで披露した。この投稿には「かわいい」「桝田さんスタイルが良くてめちゃくちゃ素敵ですね」「３６０度どこか