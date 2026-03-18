女優の吉川愛が、振り袖姿を披露した。「振袖も簪（かんざし）もかわいかった」と自身のインスタグラムにつづり、振り袖ショットを１８日までに投稿した。艶のある深い赤色の着物に黒色の帯が映える姿を公開。またメイクの様子も公開し、もちっとしたほっぺも披露した。この投稿には「愛ちゃんの多幸感メイク可愛すぎる」「振袖めちゃくちゃ似合ってます超絶可愛いです」「赤がとっても似合う愛ちゃん可愛すぎる」「赤い