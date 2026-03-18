米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比04銭円高ドル安の1ドル＝158円94銭〜159円04銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1535〜45ドル、183円44〜54銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を18日に控えて、様子見ムードが強かった。