二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。本日3月18日（水）放送の同番組では、ガク（真空ジェシカ）と新山（さや香）を迎えての新企画「辞書みたいに説明できるかな？」に挑む。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！まずは、二階堂、猪俣、ケムリ、新山の4人が、ある言葉の意味を自分なりに考えまとめて、辞書っぽく説明。その説明を、先生役で