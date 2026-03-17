ある日突然肩が痛くなり、腕が上がらなくなるのが50肩です。加齢が原因といわれており「年だから仕方ない」「病院に行くほどでもない」と放置されることが多い病気です。 しかし、きちんと対処すれば痛みも和らぎ、早期の改善が見込める病気でもあります。ここでは症状や治療方法をみていきましょう。 また、自分でできるケア・予防方法も紹介します。痛みが強いときには、医療機関を受診することで格段に改善が可能です。 肩こ