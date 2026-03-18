UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 アーセナルとレーバークーゼンの第2戦が、3月18日05:00にエミレーツ・スタジアムにて行われた。 アーセナルはビクトル・ギェケレシュ（FW）、レアンドロ・トロサール（MF）、エベレチ・エゼ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンは