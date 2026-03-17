胃カメラ検査や大腸カメラ検査は、がんの早期発見・予防のために非常に重要な検査です。では、具体的に何歳から受けるべきなのでしょうか? また、どのくらいの頻度で受けるべきなのか迷う方も多いでしょう。内視鏡検査を受けるタイミングや定期的な検査の必要性について、「熊本みなとクリニック 内科・内視鏡内科」の岩粼先生に詳しく伺いました。 監修医師：岩粼 智仁（熊本みなとクリニック 内科・内視鏡内科