韓国ソウルの宿泊施設で火災が発生し、外国人10人が重軽傷を負ったほか、120人以上の被災者が発生した。今月21日には世界中から約26万人が集結すると予想される光化門（クァンファムン）でのBTSライブが控えるなか、関係当局の安全管理に緊張が走っている。【関連】通常1万円が「8万円」BTS公演余波で韓国ホテル“ぼったくり現象”3月17日、韓国政府によると、行政安全部（日本の総務省に相当）のユン・ホジュン長官は前日、「BTS