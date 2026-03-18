現地３月18日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグで、マンチェスター・シティとレアル・マドリーが前者のホームで対戦した。第１レグを３−０で制したマドリーは、開始１分にいきなり決定機。第１レグでハットトリックの活躍をみせたバルベルデがヴィニシウスの浮き球パスに抜け出し、GKドンナルンマと１対１の状況となるも、ワンタッチシュートは上手くミートできず。さらに17分には、ヴィニシウス