【その他の画像・動画等を元記事で観る】 三代目J SOUL BROTHERSの岩田剛典が、Eテレ『超越ハピネス』のMCを卒業。新年度からは、FANTASTICSの八木勇征が、平子祐希（アルコ＆ピース）とダブルMCに初挑戦することが決定した。 リニューアルを前に、新MCを迎えた特番『リセットは前進！ハラミちゃんでもハラミちゃんじゃなくても』が、3月28日に放送される。 ■「挫折って決して無駄じゃないんだな」（八木勇征）