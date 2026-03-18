2026年3月16日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、米国の非営利組織などが実施した調査で、中国国民が台湾に対して比較的友好的な感情を抱いており、非軍事的な手段による両岸関係の改善を望んでいることが明らかになったと報じた。記事は、米カーター・センターとエモリー大学が中国の世論調査会社と共同で、中国の成人2506人を対象に実施した調査で、台湾に対する感情の平均スコアが