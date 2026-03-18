◇ワールドベースボールクラシック準決勝ベネズエラ4-2イタリア（現地時間16日、マイアミ）ベネズエラの守護神を務めるパレンシア投手がNetflixのポストゲームショーに出演。投げ終わった興奮冷めやらぬまま、渡辺謙さんや二宮和也さん、上原浩治さん、そして高橋由伸さんに迎え入れられました。「積極的に攻撃的に戦略を立てて、アウトを取ることに集中していました。初回から準備はしていて、特に勝ちにこだわっていました。