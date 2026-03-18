カブスのクレイグ・カウンセル監督（55）が17日（日本時間18日）、右膝の精密検査を行った鈴木誠也外野手（31）の状態について話した。監督は軽度のPCL（後十字靱（じん）帯）損傷と明かした上で「今は治療を行っているところで、この週末にかけての経過を見て、それから故障者リスト（IL）入りが必要かどうかを判断することになる」と見通しを口にした。前日の時点では足を引きずっていたが、状態の改善が見られたため「活