C大阪の選手やスタッフが思いを語る連載「サクラ咲ケ」。今回は左サイドを爆発的なスピードで駆け抜けてチャンスをつくり出すFWチアゴ・アンドラーデ（25）が登場。2年目の今季は早くも2戦目の福岡戦で初ゴールを挙げた。サポーターの歌う「バモスチアゴ！！」のリズムに乗せて勝利を目指して相手ゴールに襲いかかる。セレッソサポーターの皆さん、こんにちは。チアゴ・アンドラーデです。2年目のシーズンになりました。僕の