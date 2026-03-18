食品メーカーとして知られる『味の素』が、シェア95％を誇る半導体の材料や再生医療など食品以外の事業にも力を入れている。“アミノ酸”を活用した新たな成長戦略とは？【写真を見る】『味の素』が“アミノ酸”で半導体・再生医療・牛の飼料に進出する成長戦略とは？半導体用の絶縁材でシェア95％6日に行われた『味の素』の新製品説明会で注目を集めたのは、ひき肉に混ぜ、こねて焼くだけで専門店のような味のハンバーグを作るこ