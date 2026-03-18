＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】62キロ力士、“一瞬の妙技”が炸裂する瞬間およそ2倍の圧倒的な体重差をものともしない“最小兵”力士の執念の白星で4場所ぶりの勝ち越しを決めた。電光石火の“妙技”で相手を翻弄。館内が沸き、ファンからは「何だこの動き」「感動した」など驚きと絶賛の声が相次いだ。序二段九十八枚目・宇瑠寅（式秀）が、序二段九十七枚目・菊池（二子山）を足取りで