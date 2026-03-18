◇プロ野球 オープン戦 巨人 3-2 ヤクルト(17日、東京ドーム)巨人のウィットリー投手が本拠地・東京ドーム初マウンドを終えて、手応えを語りました。この日はヤクルト相手に6回から登板すると3回2/3を53球、1被安打、5奪三振、1与四球、無失点と好投。前回登板の11日ソフトバンク戦は先発で1回34球、2被安打、3与四死球、5失点と苦しみましたが、雪辱を果たしました。「前回より良かった。仕切り直してうまくいき良かった」とコメ