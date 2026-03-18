98年（平10）夏の甲子園、準決勝で横浜に6点差をひっくり返されて逆転負け。00年の春も準々決勝で鳥羽（京都）に負けた。ベスト8、ベスト4の壁をどう破るか。チームを鍛えながら、その試行錯誤を続けていた。甲子園には毎年のように出ていたが、頂点に立つ難しさは感じていた。02年はバランスがいいチームで臨めるという手応えがあった。主将の森岡良介（元中日、ヤクルト、現楽天コーチ）がしっかりチームをまとめ、リーダー