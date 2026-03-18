全国に1000以上もあるという“企業が運営する”ミュージアム。人気のワケとは？ 【写真を見る】春休みにイチオシ「企業ミュージアム」本物の“重機”操縦や“ボタン”押し放題も【THE TIME,】 本物の「ショベルカー」操縦“来場者数100万人”を誇る大人気ミュージアムがあるのは、滋賀・長浜市。館内に入って大きなスクリーンで出迎えてくれたのはー「ヤン坊です」「マー坊だよ」「きょうはヤンマーミュージアムへようこ