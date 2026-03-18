一撃で流れを変えた。セガサミーフェニックスの醍醐大（最高位戦）が3月17日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。劇的な親跳満でトップ目に立つと、そのままリードを守り切り、今期11勝目を飾った。【映像】僥倖！醍醐大、嶺上開花で決めた逆転の親跳満東場は我慢の展開だった。当試合は起家から渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、醍醐、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）の