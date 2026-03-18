卓球の最新世界ランクが16日に発表されました。15日までWTTチャンピオンズ重慶が開催。世界のトップランカーたちが集まった大会で上位陣にも動きがありました。日本勢では、張本智和選手は好調の林繇儒選手を破るなど、4強入り。1人を抜いて、4位に浮上しました。また世界1位の王楚欽選手を準々決勝で破るなど、同じくベスト4の松島輝空選手は8位キープとなっています。日本勢はトップテンが2人。21位に戸上隼輔選手、29位に