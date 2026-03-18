◇欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦Rマドリード2ー1マンチェスターC（2026年3月17日マンチェスター）サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は17日、決勝トーナメント1回戦第2戦が行われ、レアル・マドリード（スペイン）がFWビニシウスの2得点により敵地マンチェスター・シティー（イングランド）戦に2ー1と勝利。2戦合計5ー1で“因縁の一戦”を制し、6シーズン連続の8強進出。準々決勝ではアタランタ（イタリア）ー