Image: Adriano Contreras - Gizmodo US 2025年10月1日の記事を編集して再掲載しています。2025年に行われたAmazon（アマゾン）秋の発表会で一気に発表されたスマートスピーカーやKindle端末。スマートスピーカーEchoシリーズには、「Echo Dot Max」と小型化した「Echo Studio」の2モデルが登場。米Gizmodo編集部が、現地発表会でさっそく実機をチェックしてきました。いわく「確かに音はい