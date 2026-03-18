A子さんの娘さんは、いわゆる「優等生」。成績優秀で、人に優しく、家でも妹の面倒をよくみてくれるいい子です。ある日、そんな娘さんが些細なことで突然号泣して──？小5の娘の本音に、衝撃を受けたA子さん。母と娘の、胸打たれるエピソードです。 「優等生」の我が子 小学5年生の私の娘は、いわゆる「優等生」。学校の先生からは「成績も優秀で、人の気持ちがわかる優しい子」だといつも褒められ、家でも、小さな