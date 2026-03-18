娘ちゃんと遊ぶのが大好きな猫ちゃん。今回はどんな遊びをするのかワクワクしていたようですが、娘ちゃんが持ってきた『あるもの』を見つめていたら、まさかのコテン。思わず笑ってしまう、可愛すぎる姿が話題になっています。投稿は、記事執筆時点で46万再生を突破し、「このチーム面白すぎる」「家猫として優等生すぎますねｗ」といった声が寄せられています。 【動画：仲良しな女の子が『フラフープ』を回し始めた