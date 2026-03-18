東神戸フェリーターミナルの跡地の一角に「世界一長い遊具」があるといいます。その遊具とは何なのか気になった筆者は、施設の管理・運営を行う株式会社オートバックスセブンの担当者に取材しました。☆☆☆☆世界一長い遊具とは「うんてい」。神戸市東灘区の複合施設・サンシャインワーフ神戸に設置されており、その長さはなんと149.992m。2019年4月14日にギネス世界記録に認定され、いまだ記録は塗り替えられていないそうで