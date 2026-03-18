若手歌舞伎俳優の尾上右近が、19日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】「死ぬる覚悟で」吉沢亮も感動！右近×壱太郎の「曾根崎心中物語」 歌舞伎にとどまらず映画、ドラマ、ミュージカルと大活躍中の右近。父方の曽祖父は六代目尾上菊五郎、母方の祖父は歌手としても大活躍した映画スター鶴田浩二。さらに歌舞伎伴奏音楽「清元」の宗家に生まれたため、清元として