TBS系の旅番組「クレイジージャーニー」が4月から深夜帯に“復帰”することが、3月16日の放送で発表された。現行の月曜夜10時スタートから、月曜深夜11時56分となる。【もっと読む】「ガキ使」の没個性化が進む？ 松本人志の“週替わりCM”で「本編」が希薄化の危機もともと6年半前まで水曜夜11時56分開始の深夜番組で、GP帯に“昇格”したが、再度深夜帯へ引っ越すことについて、番組MCの小池栄子（45）は「久しぶりの深夜の