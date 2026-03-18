3月15日に実施された第420回TOEIC公開テストは特にリーディングの「PART7」が難化したとの指摘が相次いでいる。Xでは《やはり圧倒的に時間が足りない》《結局塗り絵は約30問変わらず》《900点台が定着してきたと思ったのに、今回は800点台に逆戻りしそう》などと悲鳴の声が上がった。【もっと読む】TOEIC替え玉カンニング「三種の神器」と発覚のきっかけ…業者がSNSで公開していた“募集動画”「確かに数年前からTOEICの問題が難