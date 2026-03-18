杉咲花が主演するドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第9話が今夜放送。文菜（杉咲）の部屋で山田（内堀太郎）と小太郎（岡山天音）が鉢合わせする。【写真】ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』第9話うなだれる小太郎（岡山天音）監督・脚本を今泉力哉が務める本作は、杉咲演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れやかなわなかった恋などから、人を好きになるこ