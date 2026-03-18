4月13日スタートする北村匠海主演ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の追加キャストとして、出口夏希の出演が発表された。“宇宙食開発”を立ち上げる水産高校生の1人を演じる。【写真】出口夏希、華やかなドレス姿で「第38回東京国際映画祭」オープニングレッドカーペットに登場本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっ