ＮＡＲ地方競馬全国協会から１７日、２０２５年度の第３回調教師・騎手免許試験の合格者が発表された。調教師は２人、調教師補佐１人、騎手１０人で、免許は４月１日付けとなる。調教師試験では、大井競馬所属で調教師補佐の三野宮勇、鈴木教介が調教師に、浦和競馬所属で厩務員の土山哲治が調教師補佐に合格した。騎手試験では大井競馬所属で厩務員の西優哉＝写真＝と、第１０７期騎手候補生９人に吉報が届き、デビューを目前