元TBSのフリーアナウンサー山本里菜（31）が、18日までにXを更新。ナンパされたと明かした。「今日ね、ナンパされたのー！！びっくり！！お姉さんお綺麗で。良かったらこの後お食事どうですか？って！！！！」と書き出した。続けて「結婚してますってお伝えすると、うそだー！！！！ってめっちゃおっきい声で笑笑面白かった！」と相手の反応を明かした。最後に「いや、お綺麗ですねって言ってもらえると嬉しいですね