9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のユーキ＆シューヤが18日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金前11：55）のロケに初登場。お笑いコンビ・マヂカルラブリーとA5ランク和牛寿司をかけ真剣勝負に挑む。【番組ショット】楽しそう！ソラカラちゃんと写真を撮るユーキ＆シューヤら今回の放送では、江戸の味覚を堪能する「日帰りはとバスツアー」の模様を放送。ユーキとシューヤ、そしてマヂカルラ