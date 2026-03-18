グラビアアイドルでタレントの奥村梨穂（22）が18日までにインスタグラムを更新。大学卒業を発表した。「無事に大学卒業しました！！そして、16年間の学生生活が終わりました。卒業式にママと弟とママのお友達が来てくれたんだ〜とても幸せ者パパとお姉ちゃんは仕事やった！！」と報告した上で、卒業式の写真を公開した。「みんなに愛されているなと実感できた日でした。お花をおばちゃんと弟とママがくれたんだ！！本当に