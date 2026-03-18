二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演する18日放送のテレビ朝日系『ニカゲーム』（深1：58）では、ガク（真空ジェシカ）と新山（さや香）を迎えての新企画「辞書みたいに説明できるかな？」に挑む。【写真】『ニカゲーム』新企画リコーダージェスチャーゲーム…二階堂高嗣、松倉海斗ら奮闘まずは、二階堂、猪俣、ケムリ、新山の4人が、ある言葉の意味を自分なりに考えまとめて、辞