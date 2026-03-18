LUNA SEAのギタリストSUGIZO（56）が17日、Xを更新。2月17日に56歳で亡くなったドラマーの真矢さんへの思いをつづった。「今日は月命日。あれから1ヵ月…何年も経ったような気もするし、1週間しか経ってないような気もする」と書き出した。「心身共に超怒涛。真矢は少しはあちらの世界に慣れてきたかな？仲間や先輩たちと再会できてるかな？もしくはしごかれてるかな？」とした上で「毎日毎分真矢のことを思ってる。まだ親友が