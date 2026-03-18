タレントの真凛が17日までに自身のインスタグラムを更新。12日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』でチャンピオンとなった水彩画を公開。その作品に「ほんとにすごかったです」などといったコメントが寄せられた。【写真】「鳥肌立ちました」『プレバト!!』初優勝飾った水彩画を披露した真凛12日放送の『プレバト!!』では、春の2大タイトル戦『USJ杯』を届けた。真凜をはじめ、辻元舞（※辻＝一点しんにょう）、HG(レイザーラモン)