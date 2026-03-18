「政治はテレビの中の世界。特別な人が関わる場所だと思っていました」寺前ももこ東京都議は、都議になる直前までの自分をそう振り返る。子育てと日々の生活で手いっぱいで、政治と暮らしが結びついている意識すら薄かったという。政治家のキャリアは、区議・市議などの地域の自治体の議会から段階を踏む例が多い。だが寺前氏は、その“階段”を使わずに最初から東京都議会を目指した。区議・市議を経ず、初めての選挙で都議選へ挑