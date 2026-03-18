羊と牧羊犬の衝撃的なワンシーンが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で18万5000回再生を突破し、「牧羊犬ってすごい」「毅然とした姿に感動した」「武道を見てるかのよう」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：群れから離れ、攻撃的になっている羊→牧羊犬と激突して…人間顔負けな『勇敢すぎる様子』】 群れから離れて荒ぶる羊さん Instagramアカウント「komasuke1217」の投