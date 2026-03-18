ChatGPTをはじめとする生成AIは、まるで人間が話しているかのような文章を出力する。その自然さから、「AIは言語を理解し始めている」と感じる人も少なくないだろう。しかし本当に、人間の言語と同一視してよいのだろうか？言語学者・川原繁人が、違和感の正体を考察する。※本稿は、言語学者の川原繁人『言語学者、生成AIを危ぶむ子どもにとって毒か薬か』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。生成AIが使う「言語