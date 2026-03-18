6月に開幕するサッカーワールドカップをめぐり、イランサッカー連盟は代表の試合会場をアメリカからメキシコに変更するようFIFA＝国際サッカー連盟と協議していることを明らかにしました。6月に開幕するサッカーワールドカップは、アメリカ・カナダ・メキシコで共同開催されます。出場を決めているイラン代表は、1次リーグ3試合をアメリカで行う予定ですが、トランプ大統領が「彼らの生命と安全を考えると出場は適切ではない」と投